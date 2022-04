Al Duse di Bologna ‘Tre uomini e una culla’ con Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana

Dall’8 al 10 aprile (venerdì e sabato alle ore 21, domenica alle 16) è in cartellone al Teatro Duse di Bologna la commedia di Coline Serreau ‘Tre uomini e una culla’, resa celebre dal film omonimo uscito in sala negli anni Ottanta.

Lo spettacolo va in scena nella traduzione di Marco M. Casazza, con l’adattamento teatrale di Coline Serreau e Samuel Tasinaje, per la regia di Gabriele Pignotta. Nelle vesti dei tre protagonisti Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana.

Chi non ricorda i dolci sorrisi che la piccola Marie rivolge dalla culla ai suoi tre papà improvvisati nella pellicola francese del 1985? La bimba, piombata improvvisamente nella routine libertina dei tre scapoli incalliti, finirà per conquistarne l’affetto e rivoluzionarne la vita. La commedia, riuscitissimo mix di tenerezza e divertimento, approda per la prima volta sui palcoscenici italiani grazie al nuovo adattamento teatrale firmato dalla stessa Coline Serreau. Il tema della paternità è trattato nel testo con delicatezza e umorismo. La regia di Pignotta sottolinea con maestria alcuni tratti dell’animo umano che conducono spontaneamente alla risata.

Biglietti da 18,00 a 29,00 euro

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket