Lupo ferito recuperato nell’imolese e trasportato al Centro recupero fauna selvatica di Monte Adone

Un lupo maschio di circa 30 kg di peso è stato ritrovato da un cittadino questa mattina in un fosso in via Mordano in comune di Imola. Verificata la gravità delle condizioni di salute dell’animale, che giaceva inerme, poco reattivo ma vigile, gli agenti della Polizia locale della Città metropolitana, chiamati dal personale del canile municipale, hanno affidato il lupo alle cure del Centro recupero fauna selvatica di Monte Adone dove è ora ricoverato. Non è ancora chiaro se le condizioni dell’animale siano attribuibili all’impatto con un veicolo