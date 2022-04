Musica, natura e cultura a Fiorano: tante iniziative per il lungo fine settimana del 25 aprile

Il lungo fine settimana di eventi ed iniziative a Fiorano Modenese comincia con il concerto degli Irish Fire al teatro Astoria, venerdì 22 aprile alle ore 21, nell’abito della rassegna “Fiorano on the Rocks”, uno spettacolo sulle note di Rory Gallagher e Jimi Hendrix. Ingresso 8 euro.

Sabato 23 aprile, alle 11, in biblioteca, spazio ai più piccoli con le letture animate dei volontari dell’associazione Librarsi, e due a maggio, l’11 e 28 maggio. Prenotazioni alla mail biblioteca@fiorano.it o al numero 0536 833403.

Inizia sabato 23 aprile la due giorni del Campionato Italiano ACI 1/5 GT e 1/5 F1, in programma al mini autodromo Jody Scheckter, con l’organizzazione di Racing Minicar. Alla mattina del 23, sulla la pista fioranese delle minicar, il sindaco Francesco Tosi e del vicesindaco Morena Silingardi, accoglieranno anche il tour di motociclette #ripartiamoda100, organizzato dal Moto Velo Club Lecco 1922, in collaborazione con il Comune di Mandello del Lario e il patrocinio della rete di Città dei Motori, per festeggiare i 100 anni del moto club e celebrare il marchio Moto Guzzi.

Domenica 24 aprile 2022 alle ore 10.30, alla Riserva naturale delle Salse di Nirano, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, è in programma una visita guidata alle arnie della Riserva accompagnati dalle apicoltrici dell’Azienda Agricola Api Libere. L’attività è a numero chiuso, prenotazioni online sul sito fioranoturismo.it

Nel pomeriggio di domenica il castello di Spezzano è aperto dalle 15 alle 19, alle ore 17 è in programma la visita guidata gratuita alle sale affrescate e al Museo della Ceramica.

Sempre domenica, alle ore 17, nella sede del Circolo Nuraghe, a Villa Cuoghi di Fiorano Modenese, torna ‘Il tè delle 5’ con lo scrittore e giornalista Roberto Franchini che presenta il suo libro “L’ultima nota. Musica e musicisti nei lager nazisti”, intervistato da Alberto Venturi, con le letture dell’attrice Annalisa Celli e l’accompagnamento musicale della flautista Elena Montorsi. L’incontro, ad ingresso libero, è organizzato dall’associazione Inarte, in collaborazione con l’amministrazione comunale, il Circolo Nuraghe, l’associazione Framestorming, gli Amici della Musica Nino Rota.

In serata, alle ore 20.30, presso il Pala AVF in Piazza Menotti la 38esima puntata di Andàm a Vegg, intitolata “La libertà è una conquista da difendere ogni giorno. Buon 25 aprile!”, organizzata dal Comitato ’Fiorano in Festa e asscoazione Leongatto, in collaborazione con il Comune. Una serata di ricordi e intrattenimento, tutta dedicata alla ricorrenza della Giornata della Liberazione, in compagnia degli storici organizzatori della manifestazione. Ad accompagnare i ricordi e le narrazioni di Giuliana Cuoghi, Alberto Venturi, Donato Gualmini, Vincenzo Ingrami e Guido Silingardi saranno le musiche della banda Flos Frugi di Fiorano e del musicista Davide Turci. L’ingresso è gratuito, in rispetto delle norme anti contagio.

Lunedì 25 aprile, in piazza Ciro Menotti, le celebrazioni istituzionali per la Festa del 25 aprile, con la Santa messa nella chiesa parrocchiale di Fiorano, alle ore 9.30, la posa della corona al Monumento ai caduti in piazza e il trekking urbano “Senti che storia, dalla Resistenza alla Costituzione” a cura di ANPI e ARCI, con la partecipazione delle classi quinte delle scuole di Fiorano e Spezzano.

Nel pomeriggio dalle 15 alle 19 apertura straordinaria del castello di Spezzano e del Museo della Ceramica per visite libere e gratuite; mentre alla Riserva dalle ore 15 è in programma un laboratorio di microscopia, per osservare la natura da un altro punto di vista con l’ausilio di stereoscopi e lenti, a cura di Ecosapiens e La Lumaca. L’attività è a numero chiuso, prenotazioni online sul sito fioranoturismo.it