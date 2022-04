Collocazione definitiva mercato ambulante di Scandiano, valutazione in corso

Si è tenuto giovedì 21 aprile, nella sala del consiglio comunale di Scandiano, il primo incontro tra l’amministrazione comunali e le associazioni di categoria più rappresentative del territorio scandianese per avviare un confronto sulla collocazione definitiva del mercato ambulante, in programma a Scandiano ogni lunedì mattina.

Il mercato infatti aveva subito uno spostamento, rispetto alla sua originale collocazione in centro storico, a causa delle restrizioni dettate dalla pandemia e tuttora è dislocato nell’area tra piazza Prampolini, via Tognoli e il Parco della Resistenza. “Uno spostamento effettuato, in tempi record, realizzando una nuova pianta organica che ha permesso il lavoro, in periodo Covid, dei 114 banchi e ha ottenuto il gradimento di buona parte della cittadinanza” ha sottolineato il sindaco.

All’incontro erano presenti i referenti di Confcommergio, Confesercenti, Com.Re (consorzio che gestisce il mercato) e CNA.

Presenti per il Comune il sindaco Matteo Nasciuti e l’assessore al commercio Matteo Caffettani, oltre ai referenti del settore e degli uffici competenti.

“L’Amministrazione comunale e le Associazioni di categoria hanno convenuto di avviare un percorso di approfondimento sul tema della ricollocazione del mercato in centro storico – hanno dichiarato il sindaco e l’assessore a margine dell’incontro – tenendo conto delle risultanze tecniche , normative e di sicurezza che non potranno consentire il ritorno delle mercato perfettamente nella vecchia collocazione, con la vecchia dislocazione dei banchi”.

La risultanza di questo primo incontro è stata quindi quella di approfondire con l’ausilio di perizie e pareri tecnici, pregi e difetti delle varie ipotesi in campo, coinvolgendo anche Polizia Municipale , Vigili del Fuoco e Croce Rossa, che si occupano di primo intervento e primo soccorso.

Pareri che dovranno tenere conto anche della cantieristica che sarà attivata nei prossimi mesi nell’area del centro storico e che dovranno decidere una collocazione definitiva e non temporanea.