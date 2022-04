Magical Mistery Story: The Beatbox & Carlo Massarini sabato al Teatro Michelangelo di Modena

Arriva a Modena, al Teatro Michelangelo di Via Pietro Giardini 255, The Magical Mistery Story il nuovo spettacolo di The Beatbox dedicato alla storia e alla musica dei Beatles. Attraverso le canzoni, i racconti di Carlo Massarini, cambi di scena, di abiti e di strumenti musicali, nell’arco di due ore andremo a conoscere e rivivere l’incredibile avventura dei Beatles, e di come abbiano cambiato il corso della musica odierna con le loro indimenticabili canzoni.

Sul palco The Beatbox, formazione nota in tutta Europa con centinaia di concerti ogni anno e partecipazioni ai maggiori festival dedicati ai Beatles, formata da quattro giovani musicisti: Marco Breglia, Filippo Caretti, Michele Caputo e Federico Franchi, che interpreteranno fedelmente i grandi successi del quartetto di Liverpool.

Carlo Massarini, noto conduttore e giornalista musicale, nell’arco dei quattro cambi che caratterizzano lo spettacolo, racconterà la storia dei Beatles, svelandone aneddoti e curiosità.

Prezzi dei biglietti: Platea 34,00 € + d.p.

Biglietti Teatro Michelangelo, via Pietro Giardini 255, Modena, Telefono: 059 343662 – online https://bit.ly/MMSBigliettiModena e https://bit.ly/MMSBigliettiModena2