Donna ferita in incidente stradale in via Borghetto a Mirandola

Poco prima delle 18 incidente stradale in via Borghetto incrocio via Gramsci a Mirandola: nello scontro, in cui sono sono rimaste coinvolte un’auto e un furgone, una donna è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del fuoco ed affidata a sanitari del 118.