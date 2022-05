Infortunio sul lavoro a Salvaterra, ferito un operaio 41enne

Infortunio sul lavoro questa mattina intorno alle 8:30 in uno stabilimento siderurgico in via XXV Aprile a Salvaterra di Casalgrande, dove un operaio 41enne è caduto accidentalmente sul fondo di una vasca di raffreddamento. La vasca era vuota in quanto in fase di manutenzione. L’uomo, che ha riportato vari traumi, è stato recuperato dai Vigili del fuoco, intervenuti da Reggio Emilia, a circa 5 metri di profondità e consegnato ai sanitari del 118. Sempre vigile l’operaio è stato trasportato in codice di massima gravità all’ospedale di Reggio Emilia. Sul posto anche i carabinieri e la Medicina del lavoro.