Castellarano, agente della Polizia locale stroncato da malore

Fabio Chiesi, 48 anni, agente scelto della Polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia, è morto stamane all’alba a Roteglia stroncato da un malore. Sposato con una collega, Chiesi aveva tre figlie.

“Una notizia che porta in noi ed in tutta la comunità una tristezza infinita, quella che purtroppo abbiamo ricevuto questa mattina – dichiara il Sindaco di Castellarano Giorgio Zanni – Un lutto che colpisce tutta la comunità. Una persona sempre disponibile e solare, che voleva bene al suo lavoro e ancor più alla sua comunità, quella per cui lavorava e che serviva con impegno e professionalità ogni giorno come agente di polizia municipale. Serio, preparato, professionale ma soprattutto sinceramente disponibile, gentile e attento nei rapporti con i colleghi e con la cittadinanza. Una persona davvero speciale. Un esempio. La comunità tutta si stringe attorno alla famiglia, alla moglie e alle figlie, a cui va il nostro più grande abbraccio e le nostre più sincere condoglianze”.