“Cresce Bologna”: un sito e una mappa interattiva per raccontare i 29 interventi finanziati dal FSC-Patto per Bologna e seguirne lo stato di avanzamento

“Cresce Bologna”: un sito e una mappa interattiva per raccontare i 29...

“Cresce Bologna” è il nome scelto per comunicare in tempo reale e in maniera trasparente le progettazioni che grazie alle diverse fonti di finanziamento e all’impegno di tutte le istituzioni vedono crescere, nel rispetto della sostenibilità, il territorio metropolitano bolognese.

crescebologna.it è online da oggi e attualmente contiene i 29 progetti strategici, conclusi, in corso d’opera e da realizzare finanziati con i 107 milioni di euro del Patto per Bologna, risorse FSC 2014-2020 che costituiscono il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Città metropolitana di Bologna: infrastrutture, interventi di riqualificazione e rigenerazione e progettualità a beneficio diretto dell’intera comunità metropolitana. Una mappa interattiva permette una facile consultazione del sito e un’immediata visualizzazione dello stato di avanzamento di ogni intervento. Il nuovo sito è stato progettato e si propone come contenitore dei progetti metropolitani finanziati con risorse provenienti da diverse fonti.

I 29 interventi (27 opere pubbliche e 2 di progettazione e fornitura servizi) sono organizzati nel sito in 7 aree tematiche: Energia, Ambiente e risorse naturali, Cultura, Trasporti e mobilità, Riqualificazione urbana, Istruzione e formazione, Capacità amministrativa così come indicato dal CIPESS.

Le 27 opere pubbliche sono tutte in fase di avanzata di attuazione ed alcuni di esse anche già realizzate.

Nel dettaglio:

dei 29 interventi: 13 sono a titolarità della Città metropolitana (interventi sull’edilizia scolastica, Nodo di Rastignano e Villa Smeraldi per un ammontare pari a 62,4 milioni), 16 sono a regia della Città metropolitana e l’attuazione è in capo a Comuni e Unioni di Comuni (per un ammontare pari a 44,6 milioni);

2 sono in fase di aggiudicazione

2 sono in fase di progettazione definitiva-esecutiva

A questi si aggiungono 2 interventi: la progettazione della linea rossa del TRAM e risorse per l’assistenza tecnica di supporto alle strutture tecniche metropolitane e comunali

Sul sito è consultabile la sintesi divulgativa che riporta le info principali sui singoli progetti.

“L’esperienza di questi anni da parte di Città metropolitana e Comuni nella gestione di risorse come il PON Metro e FSC 2014-2020 – sottolinea il sindaco metropolitano Matteo Lepore – ha rafforzato il livello di competenze di tutte le strutture tecniche ed amministrative in termini gestionali e strategici. Un patrimonio professionale che ci permette di affrontare al meglio sia la prossima programmazione 2021-2027 che le sfide del PNRR.

Per quanto riguarda le nuove risorse FSC 2021-2027 – prosegue Lepore – con la presentazione, avvenuta a gennaio, dell’Accordo di partenariato da parte del Governo alla Commissione Europea, l’auspicio è quello di avere in tempi brevi la disponibilità delle risorse a titolarità delle Città metropolitane”.