‘Canzoni per sempre’: Giò di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone martedì 10 maggio al Duse di Bologna

Giò di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Galatone, le tre voci simbolo del musical cult ‘Notre Dame de Paris’, che sta per tornare in scena per celebrare il ventennale dal debutto, saranno in anteprima sul palco del Teatro Duse di Bologna con il concerto ‘Canzoni per sempre, da ‘La dolce vita’ a ‘Notre Dame de Paris’, in cartellone martedì 10 maggio 2022, alle ore 21.

Il live raccoglie il meglio del musical e delle colonne sonore di tutti i tempi. Il tutto raccontato con aneddoti e curiosità che hanno visto i tre artisti legati da vent’anni di amicizia e di sodalizio professionale. Come in un grande zapping musicale, si passerà dalle atmosfere di ‘West Side Story’ a quelle di ‘Moulin Rouge’, da ‘Il Postino’ a ‘Romeo e Giulietta’. E ancora, ‘Jesus Christ superstar’ e ‘Nuovo cinema paradiso’. Non mancheranno un omaggio alla grande musica italiana e, naturalmente, i brani più amati del loro ‘Notre Dame de Paris’, lo show che li ha fatti conoscere e consegnati agli applausi del grande pubblico. Alle loro voci, infatti, sono legate le grandi interpretazioni delle opere popolari che da due decenni donano intramontabili emozioni nei più importanti teatri d’Italia.

Biglietti da 21,00 a 33,00 € – Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket | Ticketone