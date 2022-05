Prefetto e Questore in visita al distaccamento della Polizia Stradale di Castelnovo Nè Monti

Non era mai successo per la Polstrada castelnovese che un Prefetto ed un Questore assieme facessero visita al distaccamento di via Bagnoli. L’ultima volta avvenne nel 2008 per volontà del solo Questore Gennaro Gallo, all’indomani dell’insediamento del nuovo comandante del reparto.

A cambiare direzione e dare un forte stimolo ai tutori dell’ordine dislocati sul territorio provinciale è stato il Prefetto Iolanda Rolli, che accompagnata dal Questore di Reggio Emilia Giuseppe Ferrari ha visitato i locali del distaccamento castelnovese e si è intrattenuta col personale dipendente.

Diversi gli argomenti discussi: dai problemi della viabilità montana, alle strategie di prevenzione e repressione delle condotte più gravi, senza dimenticare l’importante lavoro svolto all’interno delle scuole dagli agenti castelnovesi.

L’occasione è stata utile anche per visitare quella che diventerà la nuova sede della polstrada e che si trova attigua alla caserma dei vigili del fuoco, dove il Prefetto ha poi sostato in visita.

Ad accogliere il Prefetto e il Questore di Reggio Emilia sono stati il Dirigente di Sezione, Vice Questore Aggiunto Ettore Guidone ed il responsabile del distaccamento, il Sostituto Commissario Roberto Rocchi.