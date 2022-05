Dal 15 maggio il nuovo Gattile intercomunale di Modena adotta l’orario estivo

Da domenica 15 maggio il nuovo Gattile intercomunale di Modena adotta l’orario estivo per l’apertura al pubblico.

La struttura di strada Pomposiana 292/A sarà aperta il lunedì, martedì, mercoledì e domenica dalle 8 alle 12; il giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18; il sabato con orario continuato dalle 10 alle 16. Il venerdì il gattile rimane chiuso al pubblico.

L’orario estivo rimarrà in vigore fino al 14 settembre.

Il Gattile, che oltre a quello di Modena, serve anche i Comuni di Bastiglia, Castelfranco, Castelnuovo e Nonantola, ospita gatti con evidenti abitudini domestiche, rinunciati o recuperati in stato di pericolo o malessere, e per questo motivo non inseribili in colonie feline. Gli animali ospitati dalla struttura possono essere adottati. Per informazioni: 347 6923935; gattile@comune.modena.it