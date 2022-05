Mercoledì 18 maggio possibili disagi per il servizio di trasporto pubblico in città e nel bacino metropolitano bolognese per il passaggio del Giro d’Italia

Mercoledì 18 maggio possibili disagi per il servizio di trasporto pubblico in...

Mercoledì 18 maggio, in occasione del passaggio dell’11a tappa del Giro ciclistico d’Italia 2022, numerose strade del capoluogo e del territorio metropolitano di Bologna saranno interdette al transito veicolare. Le chiusure stradali comporteranno, per oltre novanta linee del servizio di trasporto pubblico, deviazioni e limitazioni dei percorsi per alcune linee o soppressioni di corse in un arco di oltre quattro ore, dalle 11.30 alle 16.

Il servizio urbano di Bologna sarà interessato da deviazioni dei bus nella fascia oraria tra le 12.10 e le 15.30 circa; l’area di Imola e Castel San Pietro Terme dalle ore 11.30 alle 14.40 circa; i territori di Ozzano e San Lazzaro di Savena dalle 12.00 alle 15.10 circa; l’ambito extraurbano tra Bargellino e Crevalcore tra le ore 12.15 e le ore 16 circa.

Tutte le informazioni sui provvedimenti adottati, dettagliate linea per linea, sono consultabili alla pagina www.tper.it/giro2022 del sito di Tper.

Tper adotterà ogni misura tecnico-organizzativa utile a contenere i disagi che prevedibilmente potranno verificarsi in considerazione del transito dell’importante manifestazione ciclistica in orario di punta e di uscita scolastica. Analogamente, alla riapertura della viabilità interessata dalla tappa del Giro, il lavoro sarà massimo per un più celere e regolare ripristino di tutti i servizi.