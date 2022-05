Il cardinale Zuppi nuovo Presidente della Cei

Papa Francesco ha nominato il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. A dare l’annuncio ai vescovi è stato il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, che ha dato lettura della comunicazione del Santo Padre. I vescovi riuniti per la loro 76^ Assemblea Generale avevano proceduto all’elezione della terna per la nomina del Presidente, secondo quanto previsto dallo Statuto.

La Chiesa di Bologna esprime le proprie felicitazioni per la nomina dell’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi a nuovo Presidente della Cei, Conferenza Episcopale Italiana. La notizia della scelta di Papa Francesco è stata resa nota oggi, 24 maggio, da una nota della Cei. I Vescovi italiani, riuniti a Roma nella 76a Assemblea Generale, avevano proceduto all’elezione di una terna di candidati poi sottoposta alla decisione del Papa secondo quanto stabilito dallo Statuto della Cei. “Siamo lieti di questa scelta – affermano i Vicari generali dell’Arcidiocesi, Mons. Stefano Ottani e Mons. Giovanni Silvagni – che riconosce il valore della persona e l’esemplarità del suo ministero, in particolare la sintonia con il magistero pontificio. Ringraziamo Papa Francesco per il dono a tutta la Chiesa italiana. Ci rallegriamo con il nostro Arcivescovo per il riconoscimento, gli promettiamo pieno sostegno nella preghiera e nella collaborazione. Ci sentiamo anche noi coinvolti per facilitare il suo compito e per far coincidere le indicazioni nazionali con quelle diocesane”. Già in passato un altro Arcivescovo di Bologna era divenuto presidente della Cei. Dal 1969 al 1979, infatti, il Card. Antonio Poma, allora Arcivescovo di Bologna, aveva guidato per due mandati la Conferenza Episcopale Italiana.

“Apprendo con grande gioia la notizia della nomina del cardinale Zuppi alla guida della Cei. Come bolognesi siamo particolarmente orgogliosi della sua nomina. Abbiamo imparato, in questi anni, a conoscere da vicino il suo impegno pastorale, l’attenzione per gli ultimi e la cura per la nostra comunità. La sua presenza costante, il dialogo profondo con credenti e non credenti, lo spirito di collaborazione e il modo diretto e naturale con il quale entra in relazione con le persone sono qualità preziose, che saranno da oggi patrimonio di un impegno più grande. La città di Bologna si stringe oggi con calore attorno a don Matteo, a lui le nostre vive congratulazioni. Siamo convinti saprà fare bene al nostro paese nel suo incarico nazionale”. Così il Sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

Le Acli bolognesi esprimono vive congratulazioni al Cardinale Matteo Maria Zuppi, scelto come nuovo Presidente della CEI. “Nel corso degli anni, prima a Roma e poi Bologna, gli aclisti hanno apprezzato lo spessore umano e pastorale e l’autentica passione per la carità del nuovo Presidente, che è stato ed è interprete di quella “Chiesa in uscita” – secondo la nota espressione di Papa Francesco – che questo tempo richiede” ha osservato la Presidente provinciale, Chiara Pazzaglia.

“Le difficoltà legate alla pandemia, le incertezze della guerra in Ucraina e delle possibili conseguenze economiche e sociali, la diffusa crisi valoriale sono fra i molti nodi cruciali che la Chiesa italiana deve affrontare, in un contesto già segnato da una certa incomprensione del ruolo della comunità ecclesiale” prosegue Pazzaglia. “Proprio per questo le Acli bolognesi intendono porsi con maggiore decisione al servizio del progetto pastorale della Chiesa italiana, nella loro specificità di laici impegnati in quelle periferie sociali, esistenziali ed urbane, con quei poveri ed emarginati che più volte Papa Francesco e il Cardinale Zuppi ci hanno indicato come obiettivi della nostra azione associativa” conclude Pazzaglia.

“Intendo esprimere a nome della Comunità Papa Giovanni XXIII le nostre felicitazioni per la nomina del Cardinal Matteo Maria Zuppi quale presidente della Conferenza Episcopale Italiana. A lui, Pastore premuroso verso tutti, in particolare gli ultimi, uomo che ha concretamente lavorato per la Pace, assicuriamo la nostra collaborazione. Un ringraziamento al Cardinal Bassetti per la paterna guida della Chiesa italiana in questi anni”. È quanto dichiara Giovanni Paolo Ramonda, Presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, in merito alla nomina del nuovo presidente della CEI.

“La nomina da parte del Santo Padre di Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, a presidente della Conferenza Episcopale Italiana è motivo di profonda soddisfazione. Da sempre vicino ai più deboli e fragili, alla guida dei vescovi italiani viene chiamata una figura di grande spessore e umanità, punto di riferimento costante per i fedeli, capace di parlare all’intera comunità bolognese e regionale. Instancabile portatore di un messaggio di pace e solidarietà, la sua lettura della società contribuisce a trovare risposte alle tante domande aperte in questi anni così difficili”. Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, dopo la nomina dell’Arcivescovo di Bologna a presidente della CEI. “Al cardinal Zuppi – conclude Bonaccini – le più sincere felicitazioni per l’importante incarico, unendomi in questo alla Giunta regionale e a tutta la comunità emiliano-romagnola”.

“E’ una bella notizia per Bologna e l’Emilia Romagna, è una bella notizia per la CEI, è una bella notizia per tutti noi. Personalità di grande spessore e umanità, vicino e premuroso verso i più fragili e bisognosi, è stato sempre un costante e prezioso punto di riferimento per il mondo del lavoro, soprattutto nei momenti più difficili e delicati. Siamo sicuri che dedizione, altruismo e solidarietà continueranno a essere dei valori imprescindibili che il cardinale trasferirà anche nel nuovo incarico. Auguri di cuore e buon lavoro da tutta la Cisl Emilia Romagna”. Così Filippo Pieri, segretario generale della Cisl Emilia Romagna, ha commentato la nomina del cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, a presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

“Confartigianato Bologna Metropolitana esprime al Cardinale Matteo Zuppi le più sincere congratulazioni per la nomina alla guida della Cei. Siamo certi che, anche alla guida della Chiesa italiana, saprà mantenere quella grande vicinanza che ha sempre mostrato al mondo dell’Artigianato e della piccola impresa, un mondo formato in gran parte da aziende familiari e che mantiene vive e coese le comunità”. Sono le parole di Tiziano Poggipollini e Amilcare Renzi, rispettivamente presidente e segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana.

“Esprimo le congratulazioni mie, di tutta la Presidenza e di tutta la Cna di Bologna al Cardinale Matteo Maria Zuppi per il prestigioso incarico di Presidente della Cei”. È il commento di Antonio Gramuglia, Presidente Cna Bologna. “Oggi è un giorno felice per Bologna, per i cittadini bolognesi e per le imprese bolognesi – prosegue Gramuglia – il Cardinale Zuppi ha sempre dimostrato un grande affetto e un grande impegno per la nostra città. È sempre stato attento ai problemi e alle eccellenze rappresentate dalle aziende bolognesi. Ha sempre collaborato in modo intelligente e proficuo con associazioni imprenditoriali come Cna a progetti che hanno portato sviluppo e solidarietà a Bologna. A Zuppi, quindi, vanno i nostri complimenti e i migliori auguri di buon lavoro per un incarico prestigioso ma allo stesso tempo impegnativo, che siamo sicuri saprà ricoprire con successo e con saggezza come ha sempre dimostrato”.

“Al Cardinale Matteo Zuppi inviamo i migliori auguri di buon lavoro assicuriamo da parte della Coldiretti collaborazione sicuri della sua attenzione ai temi dell’agricoltura italiana e per quanti operano per produrre cibo sano e di qualità per tutti”. E’ quanto scrive il presidente della Coldiretti Ettore Prandini insieme al segretario generale Vincenzo Gesmundo e al consigliere ecclesiastico nazionale Mons. Nicola Macculi nel telegramma inviato al neo Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. A cui si uniscono il presidente regionale Nicola Bertinelli ed il direttore Marco Allaria Olivieri di Coldiretti Emilia Romagna. Una nomina per la quale la Coldiretti esprime sentimenti di viva soddisfazione e gratitudine a Papa Francesco.