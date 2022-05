Incubatori, coworking, fab lab: la Città metropolitana lancia il Forum metropolitano degli spazi per l’innovazione

Invito ad aderire al Forum e primo incontro in calendario per il 6 giugno

La Città metropolitana di Bologna, con il supporto della Fondazione per l’Innovazione Urbana, dà avvio al percorso di costituzione del Forum metropolitano degli spazi per l’innovazione. Gli spazi collaborativi per l’innovazione sono luoghi dove lavoratori, professionisti, startupper, giovani, studenti e ricercatori, nomadi digitali di diversi ambiti di formazione e che operano in diversi settori svolgono le loro attività professionali a contatto l’uno con l’altro, come ad esempio coworking, fab lab, incubatori e acceleratori.

In continuità con la prima mappatura degli spazi collaborativi dell’area metropolitana, realizzata e pubblicata a novembre 2021 da Progetti d’impresa, il servizio dedicato alla creazione d’impresa della Città metropolitana di Bologna, prende avvio il percorso di costruzione del Forum metropolitano degli spazi per l’innovazione.

Il Forum nasce con un duplice obiettivo: da un lato creare e rafforzare la rete esistente di questi luoghi, dall’altro mappare bisogni e visioni distintivi di questi soggetti per avviare uno spazio di confronto costante con l’Amministrazione. Con l’obiettivo di integrare la prima ricognizione e ampliare la rete, la Città metropolitana invita gli spazi collaborativi non ancora mappati ad aderire al Forum compilando un form online e fornendo una breve descrizione dello spazio e dell’eventuale organizzazione che lo gestisce.

“Affinché la visione di Bologna Città della Conoscenza si realizzi è fondamentale consolidare un ecosistema di soggetti, luoghi e progettualità, in grado di attrarre e far crescere percorsi professionali e imprenditoriali innovativi. – commenta Rosa Grimaldi, delegata del Sindaco alla Promozione economica – Con questa finalità, in coerenza con le linee di mandato, avviamo quindi oggi il percorso per la costituzione del Forum metropolitano degli spazi per l’innovazione, che costituirà un luogo di dialogo, confronto e collaborazione tra le istituzioni e la rete di incubatori, fab lab e coworking del nostro territorio, con l’obiettivo di rafforzare le connessioni e favorire lo sviluppo di sinergie e progettualità condivise per rendere il territorio metropolitano ancora più accogliente per chi vuole fare impresa e innovare”.

L’evento di lancio del Forum e del percorso di lavoro è in programma per lunedì 6 giugno 2022 dalle 17 alle 19 presso BIG – Boost Innovation Garage, in via della Ferriera 4 a Bologna.

Per maggiori informazioni: progimpresa@cittametropolitana.bo.it