Maxi operazione antidroga al Pilastro, Lepore: “Operazione che dimostra la presenza delle Istituzioni”

“Mi complimento con il Questore di Bologna, la Dda e tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine coinvolte nell’importante operazione conclusasi oggi.

Ancora un colpo fermo e deciso alla criminalità nella nostra città. Come comunità sentiamo le istituzioni dello Stato vicine.

Questo intervento riguarda una zona della città sulla quale anche come Amministrazione siamo fortemente impegnati nel campo della prevenzione tanto quanto nell’apertura di spazi dedicati alla socialità e all’educazione.

Il lavoro integrato delle Istituzioni è fondamentale per cambiare le cose in concreto in tutti i quartieri.

Colpiscono i dettagli di questa operazione ed in particolare l’utilizzo da parte di chi gestiva il traffico di stupefacenti di numerosi ragazzi, alcuni dei quali minorenni, per lo spaccio in strada. Sarà fondamentale lavorare ed intensificare gli sforzi di tutti su questo fronte, non solo sul piano repressivo.

I ragazzi sono la speranza della nostra città, non li lasceremo nelle mani della criminalità”.