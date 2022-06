Carpi: due feriti in uno schianto sulla A22

Due persone sono rimaste ferite, una in modo serio, in un incidente stradale avvenuto intorno alle 17.00 sulla corsia Nord della A22 in territorio carpigiano, dove il conducente di un’Alfa Romeo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto andando ad impattare contro il guardrail. Il ferito più grave è un uomo di 48 anni, trasportato con codice di massima gravità al Maggiore di Bologna. L’altra persona che viaggiava sull’auto, una donna di 42 anni, è stata trasportata al Sant’Agostino Estense di Modena con ferite di media gravità.