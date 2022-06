Bologna: finisce ai domiciliari per aver perseguitato, minacciato e insultato l’ex compagna

Nelle scorse settimane presso gli Uffici del Commissariato Due Torri San Francesco di Bologna, si è presentata una donna, di circa cinquant’anni, la quale ha sporto formale denuncia per atti persecutori (art. 612bis C.P.) nei confronti dell’ex compagno, anch’egli cittadino italiano di sessant’anni.

In particolare, la donna riferiva che i due erano stati compagni conviventi per circa diciannove anni e da cinque anni la donna aveva posto fine alla relazione, ma l’ex non aveva mai completamente accettato la fine della relazione, mettendo in atto condotte di carattere persecutorio, soprattutto telefoniche e attraverso social media, caratterizzate da continue chiamate, oltre che da violente minacce verbali, da insulti e da insistenti accuse legate a motivi di gelosia. Inoltre, più di recente, l’uomo aveva creato un finto profilo social a nome della ex compagna, all’interno del quale aveva pubblicato un video privato inviatogli dalla stessa in passato. A causa di tali condotte, la donna era precipitata in un forte stato ansioso e depressivo.

A seguito della denuncia sporta, è stato attivato il protocollo codice rosso, per il contrasto alla violenza di genere, e sono stati condotti tutti gli accertamenti necessari a comprovare la vicenda. Ieri – 15.06.2022 – su richiesta della locale Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto nei confronti dell’uomo l’applicazione della misura cautelare degli Arresti Domiciliari, eseguita da personale del Commissariato Due Torri San Francesco il giorno stesso.