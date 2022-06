Modena, non paga la corsa al taxista e lo deruba dello zaino: arrestato dalla Polizia di Stato

La Squadra Volante ha tratto in arresto un giovane di 22 anni per il reato di furto aggravato. Intorno alle ore 6.30 di ieri mattina, gli agenti si sono portati in zona Buon Pastore su richiesta di intervento da parte di un taxista che era stato appena derubato da un cliente che, approfittando di un suo momento di distrazione, gli aveva sottratto lo zaino, appoggiato sul sedile anteriore, per poi allontanarsi senza pagare la corsa.

Giunti immediatamente sul posto, dopo aver assunto informazioni, gli operatori sono risaliti all’abitazione del giovane, trovandolo di fatto in casa. Vistosi scoperto, il 22enne non ha potuto che ammettere le proprie responsabilità e riconsegnare la refurtiva. Lo zaino, unitamente al suo contenuto, un personal computer ed un tablet del valore complessivo di circa 2000 euro, è stato restituito al taxista. Il giovane è stato anche denunciato in stato di libertà per il reato di insolvenza fraudolenta.

In serata la Divisione Anticrimine gli ha notificato la misura di prevenzione dell’Avviso orale, immediatamente adottata dal Questore di Modena.