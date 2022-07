Vigili del fuoco sempre al lavoro nella zona boschiva sopra Vergato

I Vigili del Fuoco stanno lavorando intensamente per fermare la propagazione dell’incendio che sta interessando la zona boschiva sopra Vergato. Le squadre a terra arginano il fuoco nelle aree raggiungibili con i fuoristrada; mezzi aerei operano dall’alto nelle zone più impervie. Sul posto il Comando di Bologna ha dispiegato tre squadre permanenti e tre volontarie. In appoggio squadre da Ferrara, Modena e Ravenna. In volo un elicottero del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Bologna e un Canadair della flotta nazionale, un secondo Canadair è in arrivo.