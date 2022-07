Dopo un match tiratissimo Jacopo Berrettini deve cedere il passo allo svizzero Nicolas Parizzia

Sono servite quasi tre ore allo svizzero Nicolas Parizzia per avere la meglio su Jacopo Berrettini con il punteggio di 2 set a 1, 6-7, 6-4, 6-4. Si ferma quindi al primo turno della XXXVIII edizione del Memorial Eugenio Fontana – 2° Trofeo Ale Spa il fratello della stella del tennis mondiale, Matteo Berrettini, che eccezionalmente era in tribuna con tutto il suo staff per seguire la partita.

Terminato l’incontro, che si è svolto sul campo centrale del Club La Meridiana, Matteo Berrettini dopo essersi messo disposizione dei bambini della Top Tennis School per una foto ricordo ha iniziato il suo allenamento.