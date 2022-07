Proseguono al castello di Casalgrande gli appuntamenti di Aria Aperta Teatro Festival

Dal 19 luglio proseguono gli appuntamenti di Aria Aperta Teatro Festival al Castello di Casalgrande. L’evento, cominciato a giugno, prevede la realizzazione di 16 serate di spettacoli teatrali a Casalgrande e Fiorano Modenese. Aria Aperta Teatro Festival è dedicato a tutta la comunità, un’offerta culturale in grado di accontentare ogni tipo di pubblico.

Il 19/20 e 21 luglio sono infatti in programma 3 spettacoli: uno per adulti, uno per bambini e uno per adolescenti e giovani adulti.

Sul palco si alterneranno 3 compagnie teatrali:

per la serata Big Teatro Invito di Lecco con “Macbeth Banquet” (foto)

(foto) per la serata Kids Matutateatro di Sezze – Latina con “Cappuccetto Red”

per la serata Young Pandemonium Teatro di Bergamo con “Maxima – solo la luna ci ha visti passare”

Da quest’anno al festival è possibile cenare o fermarsi a bere qualcosa dopo lo spettacolo grazie all’organizzazione di punti ristoro. Dopo lo spettacolo sarà possibile partecipare al progetto Aria Aperta Audience, gestito da un gruppo di giovani volontari dagli 11 ai 18 anni, che ha come obiettivo quello di far dialogare artisti e pubblico.

Dopo questi tre appuntamenti il Festival proseguirà con altre 7 interessantissime serate e si concluderà il 4 agosto con lo spettacolo “Stupida Show. Capitolo I: cattivi pensieri” di Carrozzeria Orfeo con Beatrice Schiros.

Per vedere il programma completo del festival si può visitare il visito www.quintaparete.org.

E’ possibile prenotare i biglietti per le varie serate contattando la segreteria al 342-9337099 o alla mail segreteria@quintaparete.org.

In caso di pioggia gli spettacoli in programma a Casalgrande si svolgeranno presso il teatro Fabrizio De Andrè in piazza Ruffilli 1 a Casalgrande, quelli in programma a Fiorano presso la Biblioteca Bla in via Silvio Pellico 9 a Fiorano.