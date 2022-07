I mitici 60s venerdì al Parco Paride Allegri di Vezzano

Venerdì 22 luglio è tempo di revival ad “EstaVezz 2022”: alle ore 21.30 tanti gli ingredienti che contribuiranno a “trasportare” l’area del Parco Paride Allegri tra il Mulino Boni e la Biblioteca Comunale negli anni ’60 con decorazioni a tema, buona musica, qualcosa da sorseggiare in compagnia e soprattutto tutti i partecipanti vestiti a tema.

La scelta dell’abbigliamento è tra le più varie visto che negli anni ’60 hanno convissuto moltissimi stili: dal look dei “contestatori” allo stile bon ton di Colazione da Tiffany e molto altro. Chi vorrà partecipare alla serata potrà scegliere lo stile che più lo rappresenta.

Un’occasione per trascorrere una serata in allegria, tra colori e musica, per ballare o fare due chiacchere ristorati dall’aria fresca del Crostolo.

Il cartellone estivo di eventi promosso dall’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo proseguirà lunedì 25 luglio alle ore 21.30 con il concerto “La canzone latina tra colto e popolare” di Medialuna Quartet a cura dell’Associazione Fantasia in RE (gradita la prenotazione via whatsapp o sms al 334.6237451).