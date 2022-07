Paccottiglia Deluxe: il 28 luglio a Concordia sulla Secchia le sgangherate acrobazie di Circo Pacco

Clown, teatro fisico, magia comica, giocoleria, trasformismo e acrobatica eccentrica: questi alcuni degli elementi che, uniti a un grande talento, saranno protagonisti di Paccottiglia Deluxe Cialtroneria di qualità superiore!, giovedì 28 luglio alle ore 21.15 a Concordia sulla Secchia, in piazza Gina Borellini.

Per il gran finale della rassegna Una tenda in piazza, infatti, i promotori – l’associazione Culturale Nahìa, con il contributo di Comune di Concordia sulla Secchia, il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e il sostegno di CPL Concordia – hanno scelto di affidarsi alla frenesia anarchica di Frank Duro & Gustavo Leumann, i due improbabili circensi che daranno vita a un gioioso caos.

Uno spettacolo muto capace di coinvolgere non solo i più piccoli, ma spettatori di tutte le età, in Paccottiglia Deluxe saranno il gesto e l’azione a esprimere tutto il necessario; uno spettacolo che ha riscosso già molta attenzione, di recente finalista al prestigioso concorso In-Box Verde; una messa in scena divertente, di e con Alessandro Galletti e Francesco Garuti, in cui il mondo del Circo rivive in chiave parodistica grazie a due veri e propri cialtroni che, nel tentativo di allestire i loro numeri, a ogni giro di pista cercano di guadagnarsi, con ogni mezzo possibile, il centro della scena e il plauso del pubblico. Nelle loro mani e sulle loro spalle un circo privo di tendone, in cui la strana coppia si sfida a colpi di numeri al limite del ridicolo, tra piogge di pop-corn, eccentriche acrobazie e improbabili animali.

Teatro fisico e comicità non verbale allo stato puro, per un finale col botto, tra risate assicurate.

Lo spettacolo è a partecipazione gratuita.

Per informazioni e prenotazioni, inviare una mail a progetto.tp@gmail.com, un messaggio whatsapp al numero 331.7487202 o consultare la pagina Facebook TiPì – Stagione di Teatro Partecipato e il profilo Instagram stagione.tp.