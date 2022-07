Web Forum UniCredit, interventi a supporto della filiera vitivinicola

E’ in programma giovedì 28 luglio, con inizio alle 15 il web Forum organizzato da UniCredit per un focus sugli interventi a supporto della filiera vitivinicola.

Un incontro digitale di informazione e di confronto – dedicato ai Consorzi di tutela delle imprese del comparto di Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche – che vedrà partecipare Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit; Gian Marco Centinaio, Sottosegretario di Stato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Isabella Perazzoli, CEO Only4U Srl e Giampaolo Martinelli, Specialista Agribusiness Corporate Business Management Centro Nord UniCredit.

L’iniziativa è legata al provvedimento del Mipaaf relativa agli interventi a supporto della filiera vitivinicola che prevede, tra l’altro, fondi per 25 milioni di euro, per il perseguimento di interventi volti a sostenere il comparto mediante azioni di promozione, informazione e formazione sul territorio nazionale per incrementare la competitività della commercializzazione, migliorare la conoscenza e sostenere lo sviluppo dei prodotti vitivinicoli. Tra i temi che saranno affrontati nel corso del web forum, anche la Progettualità dedicata ai Consorzi di tutela riconosciuti e le soluzioni UniCredit per sostenere le imprese del settore.

Per iscriversi inviare un’email a ilaria.zocca@unicredit.eu