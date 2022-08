Riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale: ecco i quattro progetti che la Città metropolitana presenterà alla Regione

“Promozione e marketing del territorio” dell’Unione Reno Galliera e del Comune di Imola e “valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e mercatali” dei Comuni di Pieve di Cento e Monghidoro: sono questi i quattro progetti che la Città metropolitana ha selezionato e invierà alla Regione per un importo complessivo di 785 mila euro.

Degli 11 progetti pervenuti, Palazzo Malvezzi ne ha selezionati quattro utilizzando i criteri che erano stati approvati a fine giugno a partire dalle indicazioni della Regione e attraverso un percorso di condivisione con le Associazioni di categoria del commercio e nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza della Città metropolitana.

Ecco nel dettaglio i progetti approvati.

Unione Reno Galliera

Il progetto insiste sull’intero territorio dell’Unione e ha l’obiettivo di promuovere eventi-manifestazioni temporanee tradizionali e avviare una sperimentazione per la programmazione e la realizzazione di un nuovo format di fiere-mercato. Il progetto, anche attraverso attività di comunicazione, si propone di dare nuove opportunità ai centri commerciali naturali, attraverso la valorizzazione delle imprese e delle attività turistiche, sociali, dell’innovazione, coinvolgendo e sostenendo l’imprenditoria giovanile, femminile e creativa.

Il costo complessivo 80.000 euro.

Comune di Imola

Il progetto mira a coniugare efficacemente la promozione del centro con il calendario degli eventi che si svolgeranno in Autodromo, al fine di costruire occasioni di intrattenimento e acquisto, ampliando le azioni di marketing verso un parterre internazionale. Il progetto intende dunque realizzare eventi e manifestazioni con finalità di animazione del centro, mediante strumenti di comunicazione, progettazione di percorsi commerciali tematici e servizi comuni quali vigilanza, pulizia e manutenzione delle aree pubbliche.

Il costo complessivo 80.000 euro.

Comune di Pieve di Cento

Riqualificazione e rivalorizzazione della Corte dei Liutai, tramite la razionalizzazione e la riorganizzazione degli spazi esistenti, con particolare attenzione all’implementazione delle aree destinate a verde, ai rapporti tra i fronti degli edifici che vi si affacciano, con miglioramento dell’accessibilità, il tutto finalizzato alla creazione di un ambiente salubre, conviviale e fruibile da tutta la collettività e facilmente attrezzabile secondo i numerosi eventi che tornerà ad ospitare.

Il costo complessivo 375.000 euro.

Comune di Monghidoro

Obiettivo del progetto è incrementare l’attrattività del centro storico, al fine di attirare visitatori e turisti a vantaggio delle attività insediate e nell’ottica di contrastare il fenomeno della dismissione e desertificazione commerciale. Sarà realizzato con una serie di azioni volte a riqualificare, attraverso nuovi arredi e sistemazioni a verde, gli spazi pubblici destinati al commercio e ai mercati stabili, che per la maggior parte si concentrano in centro storico. Il progetto prevede inoltre di migliorare l’accessibilità del centro storico, quale condizione necessaria per consentire la fruizione delle attività commerciali.

Il costo complessivo 250.000 euro.

Promozione integrata dell’economia urbana, innovazione dell’offerta commerciale e dei servizi, qualità degli spazi urbani per accrescere l’attrattività del territorio: questi temi sono al centro del lavoro del Tavolo metropolitano per il commercio e le attività turistiche, che la Città metropolitana ha attivato da febbraio 2021 su impulso delle associazioni imprenditoriali e che vede la partecipazione attiva, oltre che di queste, della Camera di Commercio, delle Organizzazioni sindacali e dei territori. La sfida di importante rinnovamento dell’economia di prossimità è anche oggetto dell’attenzione della Regione, che ha da pochi giorni lanciato due nuovi CLUST-ER su Economia urbana e Turismo.