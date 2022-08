Ruba abbigliamento due volte in pochi giorni. Arrestato a Modena

I Carabinieri della Nucleo Radiomobile della Compagnia di Modena, nel pomeriggio di ieri, hanno tratto in arresto una persona per tentato furto aggravato.

Il giovane, con la stessa tecnica utilizzata il 5 agosto scorso presso un negozio di Carpi, questa volta ha fatto accesso in un centro commerciale di Modena tentando di asportare altri capi di abbigliamento, per un valore complessivo di 253 euro. Anche in questo caso, il personale addetto alla vigilanza, che aveva notato l’azione dell’uomo, ha allertato i Carabinieri i quali sono tempestivamente intervenuti traendo in arresto il 26enne. Nel precedente fatto, aveva tentato di asportare indumenti per un valore di oltre 200 Euro, venendo tratto in arresto dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Carpi.

Anche in quest’ultimo caso, la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita. Nella mattinata è stato condotto presso il Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.