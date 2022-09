Giacomo Voli, dalla vittoria di All Together Now a Formigine

Il Settembre formiginese continua a fare ballare il pubblico con la musica di Giacomo Voli, che porterà sul palco di piazza Calcagnini il suo spettacolo “The Voice of Rock”. L’appuntamento è domenica 4 alle 21.

Voli, classe 1985, è reduce dalla vittoria dell’ultima edizione del talent show All Together Now e animerà la piazza con un repertorio all’insegna dei grandi classici: Ac/Dc, Guns ‘n Roses, Queen, Deep Purple, Led Zeppelin e molti altri. Divenuto noto al grande pubblico dopo la sua partecipazione, nel 2014, al talent Rai The Voice of Italy, che lo ha visto classificarsi al secondo posto dopo Suor Cristina, Voli ha alle spalle una lunga carriera nel mondo della musica sia come solista sia come frontman di diversi gruppi musicali.

Ad accompagnare Voli sul palco formiginese ci sarà una formazione composta da Riccardo Sassi e Gianluca Molinari alla chitarra, Matteo Bertoldi al basso e Demis Castellari alla batteria.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.