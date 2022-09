Castelfranco Emilia, nuova apertura in notturna per il Museo Civico Archeologico

Nuova apertura serale straordinaria per il Museo Civico Archeologico A.C. Simonini che, dopo quella dello scorso 14 agosto, domani (venerdì 2 settembre) effettuerà una nuova apertura in “notturna”.

In occasione del Concerto Promenade presso le Chiese di S. Maria Assunta e S. Giacomo, il Museo proporrà infatti una serata dal titolo “Sulle orme del Papa” e per questa occasione si effettueranno visite tematiche di approfondimento dedicate al più recente ritrovamento esposto al museo: la lastra pontificia del XVI secolo. Non solo: per l’occasione sarà presente anche l’oplologo (studioso ed esperto di armi e tecnica dell’uso delle armi e delle armature) Massimiliano Righini. Il museo sarà aperto dalle 19.00 alle 22.30 e la struttura, al netto del talk in programma, sarà comunque visitabile liberamente con le consuete modalità; l’accesso, come sempre, sarà gratuito.

Lo stemma Papale

Durante la campagna di scavi archeologici condotta nel maggio 2020, in via Martiri all’incrocio con via Garagnani, è stata rinvenuto uno stemma realizzato in pietra arenaria. L’insegna, probabilmente collocata su una torre-porta (porta Modena), raffigura uno stemma pontificio costituito da due chiavi incrociate e congiunte da un cordone terminante in un fiocco. La superficie della lastra presente ancora tracce di pigmento pittorico di colore rosso. Il modello delle chiavi rappresentate sembra collocarsi nel primo Cinquecento quando Castelfranco fu annesso, insieme alla città di Bologna, allo Stato Pontificio. Imprese araldiche e stemmi erano solitamente posizionati agli ingressi dei luoghi fortificati per simboleggiarne l’appartenenza ed in questo caso anche l’accesso allo Stato della Chiesa. Forse si tratta del Papa Giulio II, fondatore anche dei Musei vaticani.