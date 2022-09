Puianello: incinta rimane intrappolata sotto un’autovettura nel cortile di casa

Per cause in corso di accertamento, una donna di 42 anni in stato di gravidanza è rimasta incastrata sotto un’autovettura nell’area cortiliva della propria abitazione. E’ successo stamane intorno alle 10:30 in via don Pasquino Borghi a Puianello di Quattro Castella. La malcapitata è stata estratta dai Vigili del fuoco con con l’ausilio di appositi cuscini di sollevamento, in collaborazione con i sanitari del 118, e trasportata all’Ospedale di Reggio Emilia in codice di massima gravità. Non si hanno notizie sullo stato del bambino. E’ stato richiesto l’intervento di Carabinieri e Polizia di Stato.