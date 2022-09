D14 Diramazione per Ravenna: chiusure notturne immissione sulla SS16 Adriatica

Per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, sullo svincolo “Quadrifoglio” km 29+800 della D14 Diramazione per Ravenna, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il ramo di immissione sulla SS16 adriatica verso Ferrara, nelle tre notti di martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 settembre, con orario 22:00-6:00.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini.