Modena: si schianta col monopattino, grave una ragazza

Una ragazza di 18 anni è rimasta ferita gravemente in un incidente avvenuto intorno alle 13:00 in via Pancaldi a Modena. La giovane viaggiava a bordo di un monopattino, pare insieme ad un amico, quando per cause in corso di accertamento è venuta a collisione con un’autovettura. La giovane, che nell’impatto ha riportato serie ferite, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale di Baggiovara in codice di massima gravità. L’amico, 16 anni, è rimasto praticamente illeso. Il conducente dell’auto coinvolta nel sinistro si sarebbe dato alla fuga, ma è stato rintracciato un paio di ore più tardi dalla Polizia locale.