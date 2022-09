Turismo, 45 giovani sulla Via degli Dei per sviluppare idee imprenditoriali sostenibili legate al cammino

Turismo, 45 giovani sulla Via degli Dei per sviluppare idee imprenditoriali sostenibili...

Sviluppare idee imprenditoriali sostenibili implementabili sul cammino, per creare un mercato del lavoro europeo più attento alla sostenibilità sociale e ambientale. Con questo intento, 45 giovani provenienti da Italia, Estonia, Croazia, Spagna, Turchia, Bosnia ed Erzegovina, Ungheria e Repubblica della Macedonia del Nord, questa mattina sono partiti per la Via degli Dei, il cammino appenninico che collega Bologna a Firenze.

L’iniziativa, denominata Hike the Entrepreneurial Dream, fa parte del progetto europeo Erasmus+, categoria scambi giovanili, ed è coordinata da Agenzia Promozione dei Giovani in partnership con eXtraBO e con il supporto del Comune di Bologna. Il partenariato internazionale nasce dal desiderio di accomunare paesi che hanno esperienze simili in tema di cammini (in Spagna troviamo il Cammino di Santiago e per Montenegro, Croazia e Bosnia passa la via Damasca). La scelta di sviluppare il progetto proprio percorrendo la Via degli Dei nasce con lo scopo di educare allo slow travel, per permettere ai partecipanti di immedesimarsi nella realtà che intendono analizzare.

Nei giorni di cammino, i giovani applicheranno il processo del Design Thinking al fine di sviluppare idee imprenditoriali sostenibili. Nei giorni precedenti alla partenza il gruppo ha svolto attività di socializzazione, per capire come lavorare insieme prima di iniziare il cammino. Lungo il cammino il gruppo intervisterà la popolazione locale e gli altri viaggiatori, per capire e analizzare i bisogni di chi abita e vive la Via degli Dei. I giovani daranno dunque vita a delle idee imprenditoriali sostenibili, che possano soddisfare alcuni dei bisogni identificati per locali e viaggiatori. Queste ultime verranno infine testate lungo il cammino, sempre attraverso interviste alla popolazione locale e altri viaggiatori. Giunti a Firenze, ragazzi e ragazze presenteranno le proposte imprenditoriali sviluppate lungo il cammino a un gruppo di esperti in imprenditoria.