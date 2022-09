Incontro on line in programma giovedì 22 settembre dalle ore 15 alle ore 17

Capacity building per il turismo in Emilia-Romagna

Unioncamere Emilia-Romagna, in collaborazione con ISNART, organizza per giovedì 22 settembre (dalle ore 15 alle ore 17), un incontro di approfondimento per operatori del turismo enogastronomico sulla capacity building. Con questa espressione si intendono una serie di elementi della catena del valore che permettono di stare al passo con la domanda.

L’obiettivo dell’evento è di diffondere buone pratiche per far fronte alle nuove richieste del mercato (quali la qualità del servizio, la promozione del territorio, l’identità e la notorietà) attingendo alle esperienze che ISNART ha maturato nel campo dei percorsi di crescita delle imprese.

Il webinar, che si svolgerà sulla piattaforma Zoom, vuole supportare gli operatori, consentendo a loro di riconoscere il proprio ruolo all’interno delle aree turistiche, capitalizzando l’esperienza del modello Ospitalità Italiana.

Si tratta di una opportunità per tutte le imprese del turismo enogastronomico della regione e i soggetti che si occupano della promozione turistica. Partecipazione gratuita, previa iscrizione.

E’ necessario registrarsi al link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9GotJ4F-Sk-gQC8lG_B3-w

Informazioni sul sito di Unioncamere Emilia-Romagna www.ucer.camcom.it