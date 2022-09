Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica a Formigine: informazioni utili per il voto

Domenica 25 settembre, dalle 7.00 alle 23.00, sono aperti i seggi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Per votare, come sempre, è necessario presentare al seggio un documento di identificazione (carta d’identità, patente di guida, passaporto, ecc.) e la tessera elettorale rilasciata dal Comune di Formigine, che in caso di smarrimento può essere richiesta in duplicato all’Ufficio elettorale del Comune, firmando personalmente una dichiarazione di smarrimento.

L’Ufficio, situato al piano terra della sede municipale in via Unità d’Italia 26, è aperto il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.15 e il giovedì dalle 8.30 alle 13.15 e dalle 14.30 alle 17.45. In occasione delle elezioni, nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 settembre l’Ufficio sarà aperto dalle 9.00 alle 18.00, e domenica 25 ininterrottamente per tutta la durata delle votazioni, dalle 7.00 alle 23.00. Si ricorda l’importanza di verificare che l’indirizzo della tessera elettorale sia aggiornato e, in caso contrario, avvertire l’Ufficio stesso. Per chi non avesse la carta d’identità, l’Anagrafe sarà aperta anche domenica dalle 8.00 alle 18.00. Si specifica inoltre che a Corlo, dove sono attualmente in corso i lavori alla scuola primaria Don Mazzoni, gli elettori potranno partecipare alla consultazione elettorale senza necessità di spostarsi altrove e votando ancora nella suddetta sede scolastica delle elementari della frazione. Tra le novità introdotte quest’anno c’è la possibilità, per tutti gli elettori che abbiano compiuto il 18° anno di età, di votare sia per la Camera che per il Senato. Da questa tornata elettorale, infatti, non è più previsto che per il Senato possano votare solo gli elettori dai 25 anni in su. Ridotto, inoltre, il numero dei parlamentari che alla Camera dei Deputati passano da 630 a 400 e al Senato della Repubblica da 315 a 200 (oltre ai Senatori a vita). Chi ha gravi problemi fisici può richiedere di essere accompagnato per votare, mostrando al Presidente di seggio un certificato rilasciato da un medico igienista dell’USL che lo autorizzi a votare con l’accompagnatore. Il medico igienista riceve su appuntamento: la visita deve essere prenotata presso una qualsiasi farmacia presente sul territorio comunale. Per richiedere un servizio di trasporto degli elettori ai segni, offerto da AVAP Formigine, occorre telefonare al numero 059.571409 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19 sono ammessi a esprimere il voto presso il proprio domicilio. Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata alle elezioni del sito del Comune www.comune.formigine.mo.it. I risultati definitivi della tornata elettorale riguardanti lo spoglio delle schede delle sezioni del territorio comunale saranno pubblicati sul sito del Comune www.comune.formigine.mo.it e sui canali social. I risultati a livello nazionale saranno invece raccolti sul sito del Ministero: https://dait.interno.gov.it/elezioni. Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio elettorale al numero 059.416235 o allo 059.416168.