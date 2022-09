La Giunta ha approvato un progetto con modifiche migliorative riguardanti l’illuminazione in via Verdi. I lavori edili sono iniziati nel mese di settembre e si completeranno entro il 31 ottobre 2022 con la posa di nuovi pali e corpi illuminanti, attesi dai residenti. La spesa dell’operazione ammonta a 12.318 euro.

Il progetto generale di riqualificazione della pubblica illuminazione comprende la sostituzione di tutti i punti luce sul territorio con lampade a LED, e in alcuni casi, tra cui via Verdi, è stato necessario implementare i pali esistenti per consentire una maggiore illuminazione sulla strada. Ad oggi sono stati riqualificati e sostituiti con tecnologia LED il 90% punti luce del Comune di Fiorano Modenese.

Entro fine anno sarà completata anche la riqualificazione dell’illuminazione pubblica di piazza Ciro Menotti e via Vittorio Veneto e del Centro sportivo Menotti, così come quella degli impianti semaforici.