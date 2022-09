Il comune di Casalgrande e la Prefettura di Reggio Emilia hanno siglato il protocollo d’intesa Scuole Sicure, che finanzierà l’installazione di 9 nuove telecamere in prossimità della Scuola Primaria di Casalgrande di Via Cavour. Si tratta di un’iniziativa che punta a prevenire alcuni problemi di sicurezza presenti nella zona, già segnalati dai cittadini. Si tratta quindi di un progetto molto importante, perché le telecamere possono fare da deterrente ad attività illecite presenti nella zona: dallo spaccio di droga al vandalismo al bullismo. “Un progetto serio – afferma il sindaco Giuseppe Daviddi – su un tema molto sentito da tutte le famiglie, che ha ottenuto piena approvazione e sostegno economico dalla Prefettura, a cui va il ringraziamento di tutta l’amministrazione”.

Le aree interessate dal progetto sono il parcheggio auto accessibile da Via Gramsci e il pedonale che collega Via Gramsci a Via Cavour. L’area che si intende sottoporre a videosorveglianza è, al di fuori degli orari di ingresso/uscita delle scolaresche, sede di ritrovo spesso oggetto di fenomeni vandalici e incuria che favoriscono l’esercizio di attività illecite. I risultati attesi dall’iniziativa sono la prevenzione e il contenimento delle azioni illecite, in primis lo scambio di sostanze stupefacenti, nei pressi di una zona sensibile come quella del plesso scolastico.