Ritorna a Formigine dal 30 Settembre al 2 Ottobre “Irlanda in Festa” con la quarta edizione della kermesse dedicata alla cultura irlandese, nell’ambito del gemellaggio tra la Città di Kilkenny e la Città di Formigine, che vedrà la presenza di una delegazione guidata dal Sindaco di Kilkenny, David Fitzgerald.

Per la prima volta a Formigine, sarà presente il più grande museo esistente ed itinerante della cornamusa, condotto dal Maestro Bicego, che realizzerà alcuni workshop per imparare a conoscere uno degli strumenti più antichi del mondo.

Per tutta la durata della manifestazione, il palco allestito in Piazza Calcagnini accoglierà i migliori gruppi della scena folk italiana, irlandese e di altre parti del mondo, per una no-stop di concerti gratuiti. Il palinsesto concerti prevede: Venerdì 30, il concerto Combact Folk dei Sine Frontera, Sabato 1 l’Irish Folk dei Folk Notes ed infine Domenica 2 ci sarà spazio per il live in acustico dei Fishermen.

Ma Irlanda in Festa non è solo musica, come ogni anno non mancherà la buona cucina: con le preparazioni dei piatti tipici della “Terra Verde”, al Ristorante Kilkenny si potranno degustare diverse delizie irlandesi come: lo spezzatino di Black Angus in Kilkenny, lo stinco di maiale in Guinness, la tagliata di Black Angus, irish burger, fish & chips e cheese cake al Bayleys.

Per tutta la manifestazione saranno attivi tre punti bar allestiti direttamente dalla St. James Brewery di Dublino con birre Guinness, Harp e Kilkenny. Sarà possibile trovare inoltre il Cider Bulmers, Sidro di Mele e il Jameson Whiskey Bar con le migliori bottiglie.