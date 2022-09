Tra le attività espletate dalla Polizia di Stato reggiana, rientra il costante controllo del territorio effettuato dalla Squadra Volante della Questura. Tra i numerosi interventi realizzati nei giorni scorsi:

Giovedì mattina la Sala Operativa della Questura di Reggio Emilia ha diramato via radio alle unità operative impegnate nei servizi di controllo del territorio, la nota di ricerca dell’autore di un furto compiuto all’interno di un noto esercizio commerciale di via Emilia Ospizio. Il presunto autore, corrispondente alla descrizione fornita dal personale dell’esercizio, è stato rintracciato in viale Olimpia dagli Agenti del Posto di Polizia “Turri”. Al termine degli accertamenti è stato quindi tratto in arresto per furto aggravato e, come disposto in sede di convalida, sottoposto alla misura del divieto di dimora nel territorio della provincia di Reggio Emilia.

Domenica all’ora di cena, invece, è giunta sulla linea d’emergenza 113, la segnalazione di un uomo intento ad armeggiare vicino ad una bicicletta assicurata alla rastrelliera in p.zza Del Monte. Due equipaggi di Volante sono stati inviati in zona, al fine di rintracciare il soggetto che nel frattempo si stava allontanando a bordo del velocipede asportato. L’uomo, noto agli operanti per i numerosi precedenti penali, è stato fermato in p.zza Martiri del 7 luglio, e trovato in possesso della tronchese utilizzata per tranciare la catena della bicicletta. Al termine degli accertamenti, è stato tratto in arresto per furto aggravato e condotto all’udienza per direttissima dov’è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.