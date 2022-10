«Accuse strumentali». E come tali rispedite al mittente da Massimo Malagoli, che replica così agli ambulanti che hanno lamentato, domenica, la mancata segnalazione degli stalli in cui posteggiare i banchi in occasione della prima fiera.

«Amministrazione e polizia locale assente», hanno scritto alcuni ambulanti sui social, ma Malagoli non ci sta. «Io ero in piazza dalle 6 del mattino, proprio perché sapevo che ci sarebbero stati problemi e, insieme ai tecnici comunali e alla Municipale abbiamo cercato di limitare i disagi. Purtroppo gli spazi non sono ancora definitivi perché solo al termine della fase di ‘rottamazione’ dei banchi, tutt’ora in atto, potremmo assegnarli una volta per tutte. Ma non accetto si dica l’Amministrazione non tenga al mercato, che resta un’attrazione importantissima per il nostro centro storico».

Oggi, infatti, nel pomeriggio altro sopralluogo in piazza (foto) per studiare, in vista di domenica, una soluzione che eviti i problemi emersi a margine della ‘fera di curiaus’.