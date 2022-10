Sta per tornare Gusti.a.Mo, il weekend del Gusto a Modena: dal 7 al 9 Ottobre, nella città della Ghirlandina e in provincia andrà in scena la principale manifestazione enogastronomica dedicata alle eccellenze del territorio.

Ad inaugurare l’edizione 2022 di Gusti.a.Mo venerdì 7 ottobre alle ore 17.30 sarà un convegno-talk show al Castello di Spezzano avente come tema “Innovazione e future generazioni: gli asset strategici per tramandare la tradizione produttiva del territorio”. L’intento è concentrarci sull’importanza di questo connubio al fine di conservare nel tempo il patrimonio valoriale, culturale e gastronomico dei nostri luoghi, che ha pochi eguali nel mondo. Allo stesso tempo l’auspicio è creare nuove generazioni di consumatori consapevoli, pronti a diventare ambasciatori dei nostri eccellenti prodotti. L’evento è gratuito e aperto a tutti, previa iscrizione inviando una mail a info@piacermodena.it.

I protagonisti dell’evento saranno:

Leo TURRINI – Biografo della terra dei motori, giornalista e scrittore, opinionista Sky;

Sara ROVERSI – Founder & President Future Food Institute;

Maura ZINI – Dirigente Scolastico I.I.S. L. Spallanzani;

Giovanni MINELLI – Allevatore e produttore di Parmigiano Reggiano del Caseificio Nuovo Malandrone di Pavullo;

Stefania SPAGGIARI – Direttrice del Museo della Ceramica del Castello di Spezzano;

Camilla NATA – Giornalista Rai (moderatrice).

Gusti.a.mo è organizzato da Piacere Modena con il patrocinio del Comune di Modena, della Provincia, del Comune di Fiorano Modenese, del Comune di Carpi, della Regione Emilia Romagna e della Camera di Commercio di Modena, oltre al contributo di F.A.MO Fondazione Agroalimentare Modenese.