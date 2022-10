Con la riattivazione delle Fontane e il restauro e la ricollocazione delle Statue delle Quattro stagioni nella loro sede storica, il settecentesco Stradone ducale, i lavori di riqualificazione e valorizzazione funzionale di viale Umberto I – parte della Passeggiata Settecentesca delineata dal Progetto Ducato Estense – si erano conclusi nelle settimane scorse.

Reggio Emilia ha accolto oggi questo storico spazio urbano con una grande festa on the road partita alle ore 15.30 con musica, danza, vivande, fuochi d’artificio e narrazioni storiche itineranti, per riscoprire e vivere insieme la bellezza e il significato del grande viale, restituito alle proprie funzioni di passeggio pubblico e luogo di incontro: non più un semplice rettilineo da percorrere, ma un luogo per fermarsi, incontrarsi, passeggiare, immaginare.

Migliaia i reggiani presenti per vivere ed apprezzare questo rinnovato luogo.