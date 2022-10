Tre feriti, due in modo grave, è il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 1730 in via Fabbrico a Campagnola. L’auto su cui viaggiavano ha sbandato ribaltandosi e finendo nel fossato a lato della carreggiata.

Sul posto oltre alle forze dell’rodine anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno estricato dalle lamiere due degli occupanti. Un ferito è stato portato in elicottero al Maggiore di Parma ed è in rianimazione, un altro è stato portato a Reggio ed è grave. Sempre a Reggio il terzo ferito le cui condizioni sono meno preoccupanti.