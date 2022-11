La Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino straniero di 46 anni per il reato di tentato furto aggravato. Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia è intervenuta presso una ditta in zona Sacca, su segnalazione alla linea di emergenza 112NUE da parte della vigilanza privata, che attraverso le videocamere di sorveglianza aveva notato una persona scavalcare la recinzione ed introdursi nel cortile, nascondendosi tra i veicoli aziendali.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno individuato l’uomo che si trovava sdraiato sotto un furgone, intento ad asportarne il catalizzatore, già parzialmente smontato, e lo hanno bloccato.

Nella sua disponibilità sono stati recuperati e sottoposti a sequestro penale svariati attrezzi da meccanico, alcune chiavi inglesi, a brugola e a cricchetto, una tronchese ed un coltello. L’arrestato, già conosciuto a questi Uffici per precedenti specifici, è stato anche deferito all’Autorità per il reato di porto d’armi ed oggetti atti ad offendere.