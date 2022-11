Si chiama “Carpi Partecipa” il percorso di coinvolgimento della cittadinanza avviato dal Comune di Carpi in merito ad alcuni importanti progetti finanziati dal PNRR: il recupero e la nuova destinazione degli edifici di Corte Fossoli e la realizzazione di tre nuove “isole ambientali”.

In un’ottica di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, il Comune promuove quattro iniziative nelle giornate del 23 e 24 novembre per la più ampia consultazione al fine di raccogliere eventuali necessità e disponibilità sui futuri utilizzi, da fornire ai progettisti.

Si comincia mercoledì 23 alle ore 20:30 nel circolo “La Fontana” (via Martinelli, 1) quando verrà presentata la riqualificazione della “corte Fossoli”, finanziata dal PINQUA (Piano Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare), che prevede di ripristinare i vecchi edifici e spazi dando loro una nuova funzione. Sarà presente l’assessore all’Urbanistica Riccardo Righi.

Nella giornata del 23, alle 17:30 è in programma nella zona di via Colombo la prima delle tre “passeggiate” rivolte alla cittadinanza, per illustrare le tre nuove “isole ambientali” che saranno realizzate nel 2023: il ritrovo dei partecipanti è all’ingresso della scuola primaria “da Vinci” (via Giusti, 52).

Altre due passeggiate sono in programma alla stessa ora nella giornata di giovedì 24: una nella zona del parco “Berlinguer” (ritrovo all’ingresso del parco, in via Remesina interna), l’altra nella zona di via Messori (ritrovo in piazzale Donatori del sangue). Le tre nuove “isole ambientali”di via Colombo, via Messori e di parco Berlinguer sono finalizzate al recupero della vivibilità degli spazi urbani attraverso una riduzione della velocità veicolare e altre misure per le sicurezza stradale.

Tutti questi progetti (isole ambientali e riqualificazione della “corte Fossoli”) saranno accompagnati ad un questionario disponibile online o attraverso il Qr Code riportato nelle locandine dei singoli appuntamenti.