Mercoledì 23 novembre alle ore 17.30 nella Sala “Santa Clelia” della Curia arcivescovile (via Altabella, 6) l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi interverrà al convegno “Uniti possiamo. La circolarità del dono: le offerte per il sostentamento dei sacerdoti ritornano alla comunità come sostegno e aiuto per tutti”, proposto dal Servizio diocesano per la Promozione al Sostegno Economico alla Chiesa Cattolica “Sovvenire”.

L’evento sarà introdotto e coordinato da Giacomo Varone, Responsabile diocesano del “Sovvenire”, e proseguirà con il dialogo “Sulle caratteristiche della Chiesa per l’Italia di oggi” fra l’Arcivescovo e Massimo Franco, editorialista del “Corriere della Sera”. Modererà Valerio Baroncini, Vice Direttore de “Il Resto del Carlino”.

L’incontro è proposto in collaborazione con l’Unione cristiana imprenditori dirigenti, Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna, Associazione italiana per la direzione del personale Emilia-Romagna, Manager Italia Emilia-Romagna e Istituto diocesano per il sostentamento del clero. Il convegno verrà trasmesso anche in diretta streaming sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

«Uniti possiamo! Con le nostre donazioni per il sostentamento dei sacerdoti – afferma Giacomo Varone – riusciamo a liberare più risorse dell’8xmille destinate alle opere di carità e alle opere di culto: è la circolarità del dono. Vogliamo domandarci se abbiamo preso o perso la consapevolezza che i sacerdoti sono affidati anche alle nostre cure e non c’é chi ha una delega al loro sostentamento. Riconosciamo il valore che noi, insieme ai sacerdoti, possiamo portare come Chiesa alla città degli uomini: #unitipossiamo».

Per informazioni www.chiesadibologna.it