In un contesto di ripresa economica, la compagnia aerea Twin Jet ha deciso di rafforzare i propri servizi verso l’Italia operando un nuovo servizio giornaliero tra Bologna e Lione a partire dal 1° dicembre 2022. La compagnia aerea francese offrirà un volo giornaliero di andata e ritorno dal lunedì al venerdì tra le due città.

Per la compagnia, l’apertura di questo nuovo servizio rappresenta un consolidamento della sua presenza in Italia e nella regione Rhône-Alpes. Solo andata tra Bologna e Lione da €79 I biglietti di sola andata da Bologna a Lione e viceversa, sono già disponibili sul sito della compagnia a partire da 79 euro con bagaglio da stiva da 20 kg incluso nel prezzo. I due aeroporti saranno collegati in soli 1 ora e 30 minuti di volo. Il rafforzamento della base di Lione segna il posizionamento di Twin Jet come leader nel trasporto regionale.

“Dopo l’apertura della rotta Lione-Milano all’inizio di settembre, siamo lieti di annunciare l’apertura di una nuova rotta verso l’Italia, su Bologna. La speranza è di soddisfare una domanda potenziale di clienti collegando due regioni europee molto dinamiche. Stiamo inoltre pianificando di rafforzare la nostra offerta su questa rotta a partire dall’inizio del 2023”, sottolinea Eric MORET, il nuovo Direttore Generale di Twin Jet.

“Siamo lieti di accogliere tra i nostri partner una nuova compagnia aerea che, con la rotta per Lione, va a rafforzare ulteriormente il network di destinazioni da Bologna per la stagione Winter in corso” – conclude Antonello Bonolis, Direttore Business Aviation e Comunicazione dell’Aeroporto di Bologna -.

I biglietti possono essere prenotati in tutte le agenzie di viaggio, sul sito web della compagnia www.twinjet.it e chiamando il centro prenotazioni Twin Jet al numero 02 677 302 60. Twin Jet è partner di FlyingBlue, il programma frequent flyer del gruppo Air France – KLM. I passeggeri potranno accumulare miglia sulla loro carta frequent flyer e utilizzarle su tutte le compagnie aeree dell’alleanza.