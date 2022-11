Nell’ultima giornata della fase a gironi del Campionato Nazionale di serie A1, giocata domenica scorsa, lo Sporting Club Sassuolo esce sconfitto a testa alta dal confronto con il TC Vela Messina dopo una vera e propria maratona durata fino a sera, complice il maltempo che ha costretto le formazioni a giocare su un solo campo al coperto e ben tre singolari terminati tutti al terzo set…

Posta in palio la riconferma per il 2023 nella massima serie con la seconda posizione a girone. Ad avere la meglio è stata, come detto, la formazione siciliana, già finalista scudetto nella scorsa stagione, che per l’occasione ha schierato fra le sue fila un rientrante Julian Ocleppo oltre a Marco Trungelliti e ai fratelli Tabacco. Lo Sporting Club Sassuolo ha giocato le sue carte con la migliore formazione possibile ovvero Daniel Masur, Enrico Dalla Valle, Federico Bondioli e Mattia Ricci.

I risultati dei singolari, nonostante la sconfitta, confermano l’atteggiamento positivo dei sassolesi che non hanno mai mollato, se non nel match di Ricci il cui avversario era sicuramente molto più forte.

Questi i risultati degli incontri disputati.

Singolari: Enrico Dalla Valle (Sassuolo) batte Julian Ocleppo (Messina) 4/6 7/5 6/3; Marco Trungelliti (Messina) batte Daniel Masur (Sassuolo) 6/3 3/6 7/6; Giorgio Tabacco (Messina) batte Federico Bondioli (Sassuolo) 6/2 6/7 6/3 e Fausto Tabacco (Messina) batte Mattia Ricci (Sassuolo) 6/1 6/0.

I Doppi sono stati iniziati ma poi non terminati perché ininfluenti al fine della classifica dato il risultato già acquisito di Messina.

Ora si attende l’esito dei sorteggi degli accoppiamenti, previsti per martedì 22 novembre, che vedranno lo Sporting Club Sassuolo giocare con una delle squadre quarte classificate degli altri gironi ovvero il TC Genova, la Canottieri Casale Monferrato o il Junior Tennis Perugia. Le gare inizieranno già domenica prossima e Sassuolo dovrà, per regolamento, giocare la gara di andata fuori casa mentre il ritorno sarà sul temibile bolltex di Via Vandelli la domenica successiva.