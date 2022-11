Sabato 26 novembre, alle 17 presso la biblioteca comunale di Formigine, si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna “Giallo Ginkgo” con l’autrice Sarah Savioli che presenterà il suo ultimo romanzo “La banda dei colpevoli”, insieme allo scrittore e direttore della biblioteca Fabiano Massimi.

Dopo un master in Scienze Forensi e uno in Chimica analitica, Savioli per più di dieci anni lavora come perito tecnico scientifico forense, prima in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’Università di Parma e con il ris dei Carabinieri, poi in libera professione.

Anche in questo nuovo thriller, compariranno insospettabili aiutanti e nuovi divertenti testimoni chiave dal mondo animale.