Presenza di pregiudicati, pusher, vandali e ubriachi nonché verifiche sulle posizione lavorative dei dipendenti di locali pubblici: questi i principali obiettivi dei carabinieri della stazione di Bibbiano che, con l’ausilio di altri colleghi della compagnia di Reggio Emilia e della specialità del Nucleo Ispettorato del Lavoro reggiano e il supporto dell’unità cinofila in forza ala Polizia Provinciale di Reggio Emilia, l’altra sera hanno effettuato un’incessante attività di controlli nelle zone del comune ritenute più sensibili sotto il profilo della sicurezza.

Tastare quindi la qualità delle persone presenti nella zona per verificare la regolarità dei presenti e reprimere eventuali fattispecie delittuose ma anche contrastare l’illecita attività di compravendita di sostanze stupefacenti. Svariati controlli su persone, auto, parchi, aree di ritrovo di giovani nonché locali pubblici e i risultati non sono mancati. Nello specifico sono state controllate oltre un centinaio di persone, una ventina di autoveicoli, 4 tra esercizi pubblici e circoli e due parchi.

Ottocento euro la sanzione contestata al titolare di un bar del paese relativamente alla presenza dietro al bancone di un dipendente intento a servire per il quale non era stata data comunicazione preventiva prevista per i lavoratori intermittenti. Un giovane ventenne all’interno di un’area pubblica del paese è stato trovato in possesso di modiche quantità di hascisc la cui detenzione è stata ricondotta all’uso personale non terapeutico per cui il giovane sarà segnalato alla Prefettura di Reggio Emilia potrà sospendere fino a due mesi i documenti di guida ed espatrio. Delle persone controllate, una ventina aveva precedenti di polizia prevalentemente per reati correlati alle sostanze stupefacenti. Nei loro confronti i carabinieri hanno proceduto a ispezioni personali senza tuttavia rinvenire stupefacenti. Al vaglio dei carabinieri la posizione di alcuni pregiudicati non residenti a Bibbiano per la possibile irrogazione nei loro confronti del foglio di via obbligatorio dal comune di Reggio Emilia.